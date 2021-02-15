В Украине увеличили тарифы на лечение онкобольных, — НСЗУ
Пациент с онкологией может самостоятельно выбирать заведение для лечения, которое оплатит государство
В Украине на раннее выявление и лечение онкологических заболеваний в 2021 году заложили более 5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
Так, в программе медицинских гарантий на этот год предусмотрено три пакета:
- "Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях";
- "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях";
- "Диагностика, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями (или подозрением на соответствующие заболевания) у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях".
При этом пациент с онкологией может самостоятельно выбирать заведение для лечения. За это заплатит Национальная служба здоровья Украины.
Отмечается, что с 1 апреля тариф на химиотерапевтическое лечение составит 25 529 грн. В частности, медицинское учреждение получит от НСЗУ за лечение пациентов до 18 лет суму втрое выше, чем это было в прошлом году.
Тариф на радиологическое лечение составит 36 533 грн. Кроме того, за пакетами химиотерапевтического и радиологического лечения пациенты смогут бесплатно получить терапию, стационарное или амбулаторное лечение, обезболивание и лекарства из Национального перечня. Тариф за лечение одного пациента с онкогематологическими заболеваниями в 2021 году составит 54 493 грн.
"К нему применяются корректирующие коэффициенты 3,008 за лечение детей и 0,824 за лечение взрослых. То есть за лечение детей заведение будет получать больше средств", — пояснили в НСЗУ.
Однако, оперативные вмешательства пациентам с онкологией будут выполнять по пакету хирургии. Если пациент нуждается в паллиативной помощи, он может получить ее по пакету стационарной или мобильной паллиативной помощи.
Напомним, в прошлом месяце министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине с апреля химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний проводить за счет государства. Кроме того, он анонсировал повышение тарифов на диагностику.