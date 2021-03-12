В Украине увеличаться штрафы за нарушение ПДД: Президент подписал закон

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За управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водителям придется заплатить 17 тысяч гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1231-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Согласно закону, минимальный штраф в размере 510 грн предполагается за не пристегнутый ремень (за повторное – от 5 до 10 суток ареста или лишение прав на срок от 3 до 10 суток); отсутствие шлема у мотоциклиста (за повторное – от 5 до 10 суток ареста или лишение прав на срок от 3 до 10 суток); неосвещенный номерной знак; разговор по телефону за рулем без гарнитуры и нарушение правил проезда перекрестков, остановок и обгона; проезд на запрещающий сигнал светофора.

Также выросли штрафы и за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч. Теперь нарушителям придется заплатить от 510 до 1700 гривен. За вождение без прав будут штрафовать на 425 гривен, если же прав вообще нет – 3400 гривен (в то время как раньше это было лишь 510 грн). Для водителя, которого лишили прав, однако он все равно сел за руль, предусматривается штраф в размере 20 400 гривен с лишением водительского удостоверения на срок от одного до пяти лет.

Кроме этого, в случае совершения ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, правонарушитель должен заплатить штраф от 51 до 85 тысяч гривен или может быть арестованным на срок до шести месяцев. Ранее сума составляла от 3400 до 8500 гривен. За это самое, но в состоянии опьянения предусмотрено лишение свободы до трех лет. Если пострадавший умер – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. В случае, если водитель был выпивший, виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Согласно закону, управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, или отказ водителя проходить освидетельствование на предмет опьянения будет предусматривать штраф на сумму 17 тысяч гривен. Если нарушение повторное – штраф в размере 34 тысячи гривен и лишение прав на три года. Если третье в течение года – 51 тысяча штрафа и лишение прав на 10 лет.

В случае, когда водитель за рулем не пропустил скорую или другую экстренную службу, он заплатит 680 грн. Пешеходов и велосипедистов могут оштрафовать на 255 гривен за переход дороги в неустановленном месте.

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Ранее сообщалось, что в Украине ужесточили ответственность за сексуальную эксплуатацию детей. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.