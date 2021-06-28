В Украине увеличатся штрафы за перегрузки на дорогах и нарушение габаритов

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Перегруженный транспорт будут фиксировать автоматически

В Украине вскоре усилят габаритно-весовой контроль на дорогах. Нарушителей ожидает увеличение штрафов. Соответствующий закон сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его Офис.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-ІХ, который Верховная Рада приняла третьего июня 2021 года. Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что закон также расширяет полномочия Укртрансбезпеки в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ей право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Их в зависимости от процента перегрузки будут наказывать такими штрафами:

до 2% включительно - в размере 1700 гривен;

от 2% до 5% - в размере 5100 гривен;

от 5% до 10% - в размере 8500 гривен;

от 10% до 20% - в размере 17 тысяч гривен;

от 20% до 30% - в размере 34 тысяч гривен;

более 30% - в размере 51 тысячи гривен.

Напомним, также сегодня Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Речь о так называемом законе "О налоге на Google", который Рада одобрила в начале июня.