В Украине утвердили стратегию биозащиты и информационной безопасности
Первая стратегия касается защиты от таких болезней как COVID-19
Совет национальной безопасности и обороны утвердил две стратегии - биологической безопасности и защиты, а также информационной безопасности. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
По его словам, первая стратегия касается защиты от таких болезней как COVID-19, вторая – противодействия российской информационной агрессии.
Данилов добавил, что второй вопрос вызвал "жаркие дискуссии" у членов СНБО.
Других подробностей секретарь Совета национальной безопасности не сообщил.
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Напомним, на заседании СНБО впервые утвердили "фундаментальный документ" — план обороны Украины. Над документом работали два года.