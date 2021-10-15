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В Украине утвердили стратегию биозащиты и информационной безопасности

Сайт президента Украины

Первая стратегия касается защиты от таких болезней как COVID-19

Совет национальной безопасности и обороны утвердил две стратегии - биологической безопасности и защиты, а также информационной безопасности. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, первая стратегия касается защиты от таких болезней как COVID-19, вторая – противодействия российской информационной агрессии.

Данилов добавил, что второй вопрос вызвал "жаркие дискуссии" у членов СНБО.

Других подробностей секретарь Совета национальной безопасности не сообщил.

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Напомним, на заседании СНБО впервые утвердили "фундаментальный документ" — план обороны Украины.  Над документом работали два года.

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