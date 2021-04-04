В Украине утвердили разработку Национального плана вакцинации от COVID-19

Кабинету министров поручено в 7-дневный срок разработать и утвердить соответствующий документ

В Украине утвердили создание Национального плана вакцинации от коронавируса COVID-19 большинства взрослого населения страны. Кабинету министров поручено в 7-дневный срок обеспечить, разработать и утвердить документ, сообщила пресс-служба Офиса президента .

"Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 2 апреля 2021 "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусов SARS-CoV-2, к концу 2021", - говорится в сообщении.

Согласно соответствующему решению СНБО, правительство в семидневный срок должно обеспечить разработку и утверждение документа с учетом лучшего международного опыта. Должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки COVID-вакцин.

Правительство также должно активизировать переговоры с производителями вакцин и по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Документ также предусматривает, что МИД должен принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с другими странами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки, 3 апреля, вакцину против коронавируса получили 3919 украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привито 290 566 граждан, из низ двое получили по две дозы. Кроме того, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 403 066 человек.