В Украине утилизируют более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Срок годности препарата истек в конце октября

В Украине утилизируют более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек в конце октября. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, вакцину свозят в склады и в национальный состав. После чего оформляют договор на утилизацию и лишь потом передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию.

При этом санврач уточнил, что будет утилизировано чуть более 400 тысяч доз препарата AstraZeneca. А регионы Украины уже подсчитали эти остатки.

"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку". Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", - пояснил причину утилизации вакцины Кузин.

Как сообщалось ранее, в Украине 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против коронавирусной болезни COVID -19, а 34,2% – прошли полный курс вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 164 651 человека, из них одну дозу вакцины получили 13 164 649 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы, – 10 610 359 человек.