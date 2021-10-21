В Украине усилят контроль за профилактикой от инфекционных болезней, - Минздрав

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Также разрешается вводить несколько вакцин одновременно

В Украине усиливают контроль за профилактикой от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита. Об этом сообщила в пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, разрешается вводить несколько вакцин одновременно, чтобы уменьшить частоту визитов в больницы.

Кроме этого, пациенты не должны проходить избыточные обследования или диагностики перед прививками.

Согласно постановления заместителя министра здравоохранения-главного санитарного врача Игоря Кузина, дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения, если получили все обязательные профилактические прививки в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок. А родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.

Также медучреждения обязали минимизировать очереди и скопления людей в комнатах ожидания.

"Государство обеспечивает эти вакцины за свой счет, то есть граждане получают их бесплатно. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а следовательно, — предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы", — отметили в Минздраве.

В частности, по данным министерства, регионы Украины полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, но темпы прививки медленные.

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Так, по состоянию на 1 сентября лишь 53% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) — 52,7 %.

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Как сообщалось ранее, производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину, именно над этим сейчас работают в Минздраве.