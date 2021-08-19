В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер, - Минздрав
Соответствующие письма направлены председателям ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения
Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах Украины. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
Соответствующие письма направлены председателям ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.
Сообщается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мерами.
"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться.
Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививку.
Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доепидемической жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В ведомстве подчеркнули, что в условиях пандемии украинцам необходимо:
- носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;
- соблюдать физическую дистанцию;
- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
- соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).
Кроме этого, медики, оказывающие помощь больным COVID-19, имеют:
- выявлять новые случаи заболеваний;
- доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;
- регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
- осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;
- организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением COVID-19;
- обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.
В Минздраве также добавили, что должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала с пунктов забора в лаборатории проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут усилить карантин до желтого уровня в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей.