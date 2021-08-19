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В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер, - Минздрав

Виктор Ляшко РБК-Украина

Соответствующие письма направлены председателям ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения

Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах Украины. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Соответствующие письма направлены председателям ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.

Сообщается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мерами.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться.

Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививку.

Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доепидемической жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях пандемии украинцам необходимо:

  • носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;
  • соблюдать физическую дистанцию;
  • соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
  • соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).

Кроме этого, медики, оказывающие помощь больным COVID-19, имеют:

  • выявлять новые случаи заболеваний;
  • доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;
  • регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
  • осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;
  • организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением COVID-19;
  • обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

В Минздраве также добавили, что должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала с пунктов забора в лаборатории проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут усилить карантин до желтого уровня в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей. 

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