В Украине усилится явление детской беспризорности, – эксперты

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В ближайшие годы явление детской беспризорности в Украине может приобрести серьезные масштабы. И тому есть целый ряд причин: ликвидация служб по делам детей в упразднившихся райгосадминистрациях, отсутствие нормативного положения для работы новых служб, пассивное развитие социальных услуг и формальная реорганизация интернатов. Об этом Ксения Цивирко пишет в материале "Страх и ненависть в системе интернатов Украины: что не так с реформой деинститулизации и почему ее переносят?" для 112ua.tv.

Автор материала подчеркивает, что с проведением административной реформы вместе с ликвидацией райгосадминистраций закрываются и службы по делам детей. При этом в новообразовавшихся РГА их еще не создали, а в Минсоцполитики даже не разработали нормативного положения для работы таких органов.

"Система зависла: без службы по правам детей нельзя начать ни процедуру усыновления, ни лишения родительских прав, ни направления в детский дом… Впрочем, со "статусными детьми" всегда были проблемы, поскольку суды могут годами рассматривать дела о лишении родительских прав", - комментирует 112.ua сопредседатель Общественной организации "Служба защиты прав детей" Людмила Волынец.

В сложившейся ситуации дети в интернатах могут жить годами, при этом не имея статуса сироты, чтобы начать процедуру усыновления; из-за отсутствия соцработников и достаточного финансирования на местах не ведется работа по выявлению семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и реинтеграции таких родителей в общество, чтобы они вновь приступили к воспитанию ребенка самостоятельно.

"В украинских интернатах воспитывается порядка 95 тыс. детей, и только 8% из них являются сиротами. В большинстве случаев туда попадают по социальным причинам: бедности и неспособности родителей позаботиться о ребенке, отсутствия поблизости от дома учебных заведений и реабилитационных центров. Несмотря на принятие в 2017 году "Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей", создание альтернативных форм семейного воспитания идет слабо: ныне таким образом воспитывается всего 15 тыс. детей", - пишет автор материала.

В прошлом году в связи с карантином домой из интернатов вернулись 42 тыс. детей, при этом многие родители оказались к этому не готовы.