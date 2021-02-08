В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: Чего ожидать

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Прописку можно будет оформить онлайн

В Министерстве цифровой информации планируют облегчить процедуру регистрации места жительства, применяя онлайн-формат. Об этом в эфире Украина 24 сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

По словам министра, соответствующий законопроект уже готовится, чтобы с 1 сентября ввести его в действие.

"С апреля запускаем услугу, она будет полу декларированная. Штамп в паспорте - мы упростим эту процедуру, и чиновники не будут иметь право требовать этот штамп или справку", - заявил Федоров.

При этом глава Минцифры добавил, что регистрация места жительства будет происходить онлайн. В частности, для этого стоит зайти на портал, заполнить заявление и указать нужный адрес. Затем следует ожидать подтверждения на электронную почту, которое приходит владельцу жилья, перейдя на него регистрация считается завершенной.

Кроме этого Федоров заверил, что в ближайшем будущем украинцы в паспортах не будут иметь штампов о месте прописки.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины обязала правительство ввести в Украине е-реестр больничных. Таким образом планируют избежать фальсификаций из-за выплаты компенсаций.