В Украине упростили процедуру смены поставщика газа для получателей субсидий

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Теперь получателям субсидий не надо уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика и цену газа

В Украине упростили процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что теперь клиентам не нужно лично посещать или сообщать управления социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячную цену газа. Согласно упрощенной процедуры, между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

Также известно, что в условиях противоэпидемических мероприятий местные управления соцзащиты не могут требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок о смене поставщика.

Как рассказали в "Нафтогазе", такое нововведение должно упростить процедуру обмена информацией для всех поставщиков и органов социальной защиты. Таким образом они могут проводить обмен данными в электронном формате, а газопоставщики не обязаны предоставлять дополнительные сведения, не предусмотренные Положением о порядке назначения субсидий и Порядком предоставления льгот на оплату ЖКУ и приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Напомним, недавно компания " Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 26 газсбытами для поставок газа населению в феврале по фиксированной цене не выше 6,99 грн за кубометр. Сообщалось, что еще три поставщика продолжат работать по годовым контрактам.