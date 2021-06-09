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В Украине упростили получение водительского удостоверения для переселенцев без регистрации

Фото из открытых источников

Эти изменения также касаются регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов водителя

Для внутренне перемещенных лиц, которые не имеют зарегистрированного основного места жительства, упростили процедуру получения водительского удостоверения и регистрации транспортных средств, поэтому теперь в сервисных центрах МВД обслуживают всех переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, накануне вступило в силу постановление КМУ от 2 июня 2021 года № 580, которым внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие выдачу водительского удостоверения и регистрацию транспортных средств.

Таким образом внутренне перемещенным лицам без зарегистрированного основного места жительства была предоставлена возможность получать в сервисных центрах МВД такие услуги:

  • сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;
  • обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;
  • регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

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Как отмечается, теперь к пакету необходимых документов нужно дополнительно предоставить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства.

Кроме этого, такую справку можно предъявить администратору сервисного центра МВД в электронном формате через приложение "Дія".

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Напомним, ранее Министерство социальной политики Украины обновило информацию о том, сколько в стране вынужденных переселенцев в результате вооруженного конфликта на Донбассе. 

 

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