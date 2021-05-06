В Украине уменьшилось количество регионов красной и оранжевой зон, - Минздрав

Фото из открытых источников

Сейчас "красными" остаются только три региона

В Украине сразу пять областей перешли из красной и оранжевой зон карантина, теперь в желтой зоне находятся 15 регионов. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, из красной зоны в желтую перешли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области, Житомирская область стала оранжевой.

Кроме этого, были "оранжевыми", а стали "желтыми" Днепропетровская и Ровенская области.

Всего в красной зоне карантина остаются Запорожская, Полтавская и Сумская области, а Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области относятся к оранжевой зоне. Все остальные регионы, в том числе и Киев, стали "желтыми".

Напомним, по состоянию на утро 6 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 097 024 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 6 038 заболевших.