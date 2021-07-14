live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине удержиться жара: Сегодня синоптики прогнозируют до +35 градусов

В ряде регионов уже объявлено о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Украине сегодня, 14 июля, прогнозируется жаркая погода и без осадков по всей территории. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе и востоке температура воздуха днем составит от +31 до +35 градусов, на севере и в центре - от +32 до +34, на юге - от +31 до +34.

В Киеве в этот день также будет жарко, осадки не предусматриваются. Температура воздуха днем будет колебаться от +31 до +33 градусов.

Фото с открытых источников

Новости по теме: В Киев запретили въезд грузовиков из-за жары: Сколько продлится ограничение

Примечательно, накануне синоптики предупредили, что из-за жары в Украине на несколько дней сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ряде регионов высока вероятность возникновения пожаров в экосистемах.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект