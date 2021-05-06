В Украине учредили новую премию в честь Бориса Патона

Борис Патон Фото из открытых источников

Соответствующий закон ВРУ приняла 15 апреля

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины" О государственных наградах Украины" № 1399-ІХ. Об этом сообщает Офис президента.

"Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники на Национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, Президента НАН Украины, директора Института электросварки имени Е. А. Патона Национальной академии наук Украины, Героя Украины академика Бориса Патона, а также празднования на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Украине появился новый праздник - День Госслужбы спецсвязи и защиты информации

Также этот закон вводит новую номинацию Государственной премии Украины в области образования – профессиональное передвысшее образование.

Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Новости по теме: Лину Костенко предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе

Напомним, ранее стало известно, что в Украине создадут новую награду за вклад в развитие музыкального искусства - Государственную премию Украины имени Мирослава Скорика.