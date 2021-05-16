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В Украине только одна область находится в оранжевой зоне, - Минздрав

Фото из открытых источников

В регионе вторые сутки подряд фиксируют превышение одного из показателей

По состоянию на 16 мая в оранжевой зоне карантина находится только Черкасская области, другие регионы остаются желтыми. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, уже второй день подряд в Черкасские области фиксируют превышение коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом.

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Так в субботу, 15 мая, коэффициент составлял 20,7%, а днем ранее 20,8% при норме менее 20%. В то же время в столице и других регионах не зафиксировано никаких превышений. 

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Напомним, по состоянию на 16 мая в Украине обнаружили 2 153 864 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 620 человек.

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