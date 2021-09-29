В Украине только две области соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав

Фото из открытых источников

По состоянию на 29 сентября "оранжевыми" являются Донецкая и Черновицкая области

Лишь две области Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, где превышены показатели темпов распространения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, по состоянию на 29 сентября "оранжевыми" являются Донецкая и Черновицкая области. В этих двух регионах превышено пороговое значение динамики уровня госпитализации. В Черновицкой области еще превышен уровень загруженности кроватей с кислородом.

В то же время, Черкасская и Тернопольская области присоединились к остальным регионам Украины, которые являются "желтыми".

Кроме того, в 22 регионах Украины и в городе Киев превышен уровень заболеваемости. Только на Закарпатье и в Кировоградской области показатели соответствуют "норме".

Новости по теме: В Украине карантинные ограничения могут изменить для определенной категории граждан

Напомним, за минувшие сутки, 28 сентября, в Украине лабораторно подтвердили ​​9666 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 2855 человек, летальных случаев – 217, выздоровел – 3281 человек. Наибольшее количество подтвержденных заражений зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787) и Донецкой (699) областях.