В Украине темпы вакцинации за неделю превысили европейские и мировые показатели, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Наименьший процент привитых за неделю зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине за неделю выросли вдвое. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября, передает Укринформ.

"Темпы вакцинации в Украине за неделю выросли вдвое и превысили максимально европейские и мировые показатели. За неделю удалось сделать полтора миллиона прививок, это позволило нам увеличить количество вакцинированного населения, по крайней мере одной дозой, на + 2,7%. Если учесть аналогичный процент для Европы и мира, то Европа показывала за все время вакцинальной кампании максимум + 2,6% прироста за семидневный период, а мир максимум +1,7% процента", - сказал Ляшко.

Он отметил, что наименьший процент привитых за неделю зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

Ляшко добавил, что всего в Украине было сделано более 16 млн прививок, из них более 9 млн человек получили хотя бы одну дозу и 7 млн получили 2 дозы и завершили полный курс прививки.

Новости по теме: В Украине разработали полицейские значки о вакцинации: Что это значит

Ранее сообщалось, что красная зона эпидемической опасности не будет вводиться для стимуляции вакцинации от COVID-19