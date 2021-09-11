В Украине температура воздуха прогреется до +27 градусов: Прогноз погоды на сегодня

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В течение сегодняшнего дня ожидается теплая и солнечная погода

В Украине в течение дня ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +27 градусов. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Как отмечается, на всей территории страны воздух сегодня равномерно прогреется до +24...+27 градусов.

Ночью температура в северных, восточных и центральных областях опустится до +10...+12 градусов.

Однако, теплее будет в южных областях, где ночью температура будет держаться на уровне +13...+15 градусов.

А холоднее всего будет в западных регионах - ночью там прогнозируют +8...+10 градусов.

В столице Украины температура воздуха сегодня прогреется до + 26 градусов. В течение дня будет солнечно и ясно.

В частности, ночью температура снизится до +11...+13 градусов.

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Как сообщалось ранее, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что бабье лето – период теплой и сухой погоды осенью, который связан со стойким антициклоном. Оно появляется лишь после наступления осенних заморозков, а последнее может возникнуть в ноябре, перед наступлением морозов.