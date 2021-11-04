В Украине стартуют испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса

Reuters

В исследованиях примут участие контактирующие с больными COVID-19

В Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Об этом говорилось в приказе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. А в клинических исследованиях примут участие лица, контактировавшие с больными COVID-19.

В то же время утверждено испытание таблеток MK4482 - 013 производства Merck. В них примут участие взрослые лица, проживающие с больными COVID-19. При этом, испытания будут проводиться на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета.

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Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для инфицированных коронавирусом по низкой цене.

В частности речь шла о препарате "Молнупиравир" производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics.

Также Великобритания выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck.

Так, в исследовании препарата приняли участие 775 человек. Только 7,3% пациентов, получивших таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе, в которой получили плацебо, таких было 14,1%.