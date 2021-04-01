В Украине стартовал весенний призыв: В войска отправят более 14 тысяч человек

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Они в течение двух недель будут проходить обсервацию

В Украине с 1 апреля стартует весенний призыв на срочную службу в армию, согласно которым на службу отправят 14 246 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается, призыв продлится с апреля по июнь. В этот период планируют отправить в Вооруженные Силы Украины 6500 человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Национальную гвардию – 4646 человек, Государственную пограничную службу – 2500 человек.

Стало известно, что в этом году количество призывников на 6,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Причиной этого стало увеличение численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных сил.

При этом добавляется, что для срочников в первые 14 суток после их прибытия в воинскую часть будут проведены обсервационные мероприятия. Также призывников не будут отправлять в район проведения операции Объединенных сил.

В частности, призыву подлежат годные по состоянию здоровья мужчины, которым на момент отправления в воинские части исполнилось 18 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на отсрочку.

Однако, от службы освобождаются студенты средних и высших учебных заведений, люди с проблемным здоровьем. По семейным обстоятельствам и для продолжения профессиональной деятельности можно получить отсрочку.

Напомним, что в сентябре 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании исполнения воинского долга и ведении воинского учета.