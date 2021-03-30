В Украине стартовал сезон сжигания сухой травы: Какое наказание за это предусмотрено

Национальная полиция Волынской области

Если в результате пожара погибли люди или животные, то правонарушитель может оказаться за решеткой

Самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков, выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с водно-болотной и другой природной растительностью влечет за собой административную и уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

Как отмечается, по ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью) для граждан предусмотрен штраф от 170 до 340 грн, а для должностных лиц - от 850 до 1190 грн.

"За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, на граждан налагается штраф в сумме от 340 до 680 грн, на должностных лиц – от 1190 до 1700 гривен. А за нанесение особо крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность", - отметили правоохранители.

При этом добавляется, что правонарушители, которые занимаются уничтожением или повреждением лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом – наказываются штрафом до 8,5 тыс. грн, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого, в случае, если в результате этого преступления погибли люди или произошла массовая гибель животных, или наступили иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Национальная полиция Волынской области

Напомним, в феврале 2021 года нардепы поддержали в целом законопроект № 3526, который предусматривает усиление защиты лесов, торфяников и земель лесного и водного фонда от пожаров, а также увеличивает штрафы за поджоги и выжигание растительности.