В Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации: Кто и где может сделать прививку

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Центры и пункты принимают в порядке "живой очереди" – записываться через приложение "Дія" уже не нужно

Сегодня, 21 июля, в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Как известно, пятый этап открывает свободный доступ ко всем вакцинам – это препараты от Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Получить прививку можно в пунктах и центрах вакцинации или заказать мобильную бригаду, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.

Центры и пункты принимают в порядке "живой очереди" – записываться через приложение "Дія" уже не нужно, но остается возможность записи по телефону регистратуры.