В Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации: Кто и где может сделать прививку
Центры и пункты принимают в порядке "живой очереди" – записываться через приложение "Дія" уже не нужно
Сегодня, 21 июля, в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
Как известно, пятый этап открывает свободный доступ ко всем вакцинам – это препараты от Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.
Получить прививку можно в пунктах и центрах вакцинации или заказать мобильную бригаду, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.
Центры и пункты принимают в порядке "живой очереди" – записываться через приложение "Дія" уже не нужно, но остается возможность записи по телефону регистратуры.
Перечень центров и пунктов, а также график их работы можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19. На селекторном совещании в Офисе президента поручили главам ОГА открыть вакцинальные центры в каждом райцентре.
Как сообщалось ранее, в Украине во время пятой волны вакцинации разрешат прививать против коронавируса некоторых детей при выезде за границу, при условии, если они будут иметь соответствующие рекомендации врачей.