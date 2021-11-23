В Украине стабилизируется ситуация с госпитализацией COVID-больных, – Ляшко

Виктор Ляшко Украинская правда

За неделю количество больных уменьшилось на 20%, а госпитализированных – на 19%

За прошедшую неделю в Украине зафиксировали спад новых случаев COVID-19 и госпитализаций. Количество тех, кто заболел, уменьшилось на 20%, а тех, кто попал в больницы – на 19%. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализаций демонстрируют ускорение спада заболеваемости. Из-за уменьшения количества госпитализированных увеличился резерв мест с кислородом в больницах. Сейчас в Украине 33,5 тыс. доступных коек с кислородом. Пошел на спад и показатель смертности от коронавирусной болезни. За прошедшую неделю количество летальных исходов уменьшилось на 3-6%", – проинформировал глава Минздрава.

В то же время, по состоянию на 22 ноября, уровень госпитализаций по стране составил 63,6, при установленной норме 60 на 100 тыс. населения.

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Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине лабораторно подтвердили 3 353 136 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки выявлено 12 729 случаев болезни, госпитализировано – 2055 человек, летальных исходов – 720, выздоровело – 23 107 человек.