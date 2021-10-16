В Украине создали 900 мобильных бригад для контроля за соблюдением карантина

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В случае нарушения, будет составляться административный протокол

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об усилении контроля за соблюдением в Украине карантинных требований. Об этом говорилось в его интервью "Радио Свобода".

"Создано 900 мобильных бригад, которые будут рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима. Чтобы иметь результат от карантинных ограничений, нужно их соблюдать. Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - отметил министр.

По его словам, речь идет и о разъяснительной работе, и о составлении административных протоколов за нарушение карантинных требований.

Кроме этого, процесс снятия определенных ограничений для вакцинированных граждан будет непростым, а прививки на 100% не гарантируют, что человек не является бессимптомным носителем вируса и может заразить других. Вакцинация, по словам министра, лишь гарантирует защиту от средней тяжести и тяжелого течения заболевания.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины считает, что для отмена маскового режима необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.