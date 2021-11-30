В Украине создадут Службу военных капелланов как отдельную структуру в ВСУ

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"За" соответствующее решение проголосовал 291 нардеп

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4626 о Службе военного капелланства, который создает соответствующую службу как самостоятельное структурное подразделение в составе формирований Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Принятый документ определяет принципы СПК, спектр ее деятельности, структуру, численность и порядок подчинения. Он закрепляет статус капелланов из состава службы как военнослужащих, а также определяет их обязанности.

Капелланы по закону имеют соцгарантии, как у военных. Они не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований. Капелланы в войсках отвечают лишь за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.

Закон предусматривает создание межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательных органов при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел. Также он вводит квоты конфессионального представительства (для священников от той или иной церкви) в соответствии с потребностями военных.

Капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланская деятельность.

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Напомним, ранее, 21 мая, на заседании Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №4626, предусматривающий предоставление статуса военнослужащих капелланам в ООС.