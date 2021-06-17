В Украине создадут пять центров для диагностики болезней у новорожденных

Сегодня ВРУ проголосовала за соответствующий законопроект внесения изменений в госбюджет

Вскоре в Украине появятся пять мощных современных центров неонатального скрининга. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня Верховная Рада Украины поддержала внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год. Проектом изменений предлагается перераспределить 300 млн грн из Фонда президента Украины для создания в Украине возможности проведения расширенного неонатального скрининга", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эти центры будут использовать широкий спектр самых современных лабораторно-диагностических технологий и работать на полную мощность. Это позволит проводить 80 тыс. тестирований в год и обследовать новорожденных со всех регионов Украины.

По словам Ляшко, в центрах будет возможность осуществлять скрининг 21 редкого заболевания, в частности: СМА, муковисцидоза, фенилкетонурии, эндокринологических заболеваний и др.

Также на базе НДСЛ Охматдет будет создан высокотехнологичный референс-центр для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра самых современных лабораторно-диагностических технологий.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины создало калькулятор, который может подсчитать продолжительность жизни человека. Для получения результата необходимо честно ответить на вопросы теста.