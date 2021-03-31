В Украине создадут электронную базу детских кружков и секций

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С помощью нее можно будет мониторить график занятий, наполненность группы и кадровые изменения педагогов

Министерство образования и науки Украины и ИТ-компания "SoftServe" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает цифровую трансформацию внешкольного образования путем создания единой централизованной базы данных и внедрение электронной образовательной системы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сейчас мы работаем над созданием информационно-аналитической системы в сфере внешкольного образования. Это звено образования направлено на развитие способностей детей и молодежи в науке, культуре, спорте, технике, различных видах творчества. Участие детей в различных кружках является важной составляющей становления личности и развития способностей, в частности реализации возможностей детей с особыми образовательными потребностями", – отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артура Селецкого, соответствующая система поможет в выборе ближайших по месту жительства и направлению деятельности кружков, клубов и секций. Также это даст возможность родителям видеть график работы и популярность кружка (посещаемость, наполняемость групп), мониторить уровень материально-технического обеспечения учреждений внешкольного образования и следить за кадровой наполняемостью (профили педагогов и отзывы на каждый заведение).

Кроме этого, в Министерстве образования пообещали, что функционал будет дополняться и расширяться в соответствии с наполнения системы и потребностей пользователей.

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