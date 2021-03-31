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В Украине создадут Центр правосудия для защиты детей, пострадавших от сексуального насилия

Фото из открытых источников

Всего по стране нужно открыть около сотни таких центров

На территории государственной резиденции "Конча-Заспа" планируют реализовать пилотный проект Центра детского правосудия, что позволит сделать более эффективными и психологически комфортными расследование дел в отношении сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Офис президента

Согласно сообщению, центр будет иметь целью защиту прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации, чтобы повысить качество сбора доказательств и минимизировать травматизацию детей.

Как отмечается, инициатором стал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Это будет первый такой центр в рамках пилотного проекта, опыт которого потом будет распространен по всей Украине.

По словам детского омбудсмена, Он также рассказал, что каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия, и в большинстве случаев уголовные дела в отношении преступников не открываются или не завершаются обвинительным приговором.

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При этом дети получают дополнительные психологические травмы, ведь их неоднократно допрашивают в рамках досудебного следствия и во время судебных разбирательств дел, и эти процессы могут длиться годами.

"В свое время США и европейские страны приняли решение изменить подход к расследованию преступлений против половой неприкосновенности ребенка, создавая максимально дружественные в отношении пострадавших детей центры детского правосудия. Цель этих центров – единственный раз, в единственном месте осуществить сбор доказательств по делу, а также помочь ребенку и его семье получить все необходимые услуги", – отметил Кулеба и добавил, что с учетом количества населения и опыта США и стран Европы, в Украине нужно открыть около 100 таких центров.

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Напомним, в Одессе задержали мужчину, который почти два года насиловал несовершеннолетнюю девушку, угрожая распространить всем знакомым ей интимные фото.

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