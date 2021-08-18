В Украине создадут биокластер для производства вакцин и тест-систем

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Для проекта Кабмин выделил 100 млн грн

Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн на создание биокластера под названием "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Он будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для редко встречающихся заболеваний, а также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства, а в будущем – разработкой собственных вакцин", - написал он.

Известно, что запуск работы биокластера планируется уже в 2021 году.

Как сообщалось ранее, Украина работает над возможностью локализации производства инактивированных вакцин от коронавируса COVID-19 на своей территории. До конца этого года будет доступен шорт-лист фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий.