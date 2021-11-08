В Украине состоится радиодиктант ко Дню письменности и языка: Что известно

ZIK

Трансляция начнется 9 ноября в 10:00

В Украине состоится радио-диктант национального единства-2021 ко Дню письменности и языка. Об этом сообщило "Общественное".

Как отмечается, главная цель проведения радио-диктанта - не выставление оценок, а побуждение к изучению украинского языка, к совершенствованию, повышению культуры украинского языка.

Известно, что трансляция начнется 9 ноября в 10:00 на:

телеканале и YouTube-канале UA:Первый;

региональных общественных вещателях;

фейсбук-страницах "Общественного вещания", телеканала "UA:Первый" и региональных филиалов "Общественного".

Также его можно будет прослушать по "Украинскому радио" и "Радио Культура".

А сам диктант будет проводиться в 10:30. Для отправки готового текста отведены астрономические сутки.

В частности существует два варианта отправки работы: онлайн и офлайн. При выборе второго варианта необходимо прислать бумажного письма по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты направления был не позже 10 ноября.

В то же время, при онлайн-отправке необходимо отправить работу на ящик [email protected]. Однако, после обнародования диктанта электронные письма принимать не будут.

Кроме этого, организаторы также подготовили электронную форму для получения работ, которую обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Отмечается, что текст всеукраинского диктанта опубликуют на сайте "Украинского радио" 11 ноября в 11:00. Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия.

При этом, роботы без ошибок получат подарки от партнеров проекта.

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Так, результаты объявят в течение 1-2 месяцев, в зависимости от количества полученных писем. А автором текста и чтецом нынешнего радио-диктанта будет писатель Юрий Андрухович.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года. Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года.