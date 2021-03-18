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В Украине сократили "оранжевую зону" карантина: Какие области в ней остались

Фото из открытых источников

Теперь в эту зону входят 11 областей и город Киев

По состоянию на 18 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине сократилась.  Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Вчера в "оранжевой зоне" находилось 16 областей и столица, а позавчера - 10 регионов.

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

  • Киев - 95,5
  • Винницкая область - 131,5
  • Житомирская область - 111,9
  • Закарпатская область - 97,2
  • Ивано-Франковская область - 125,8
  • Киевская - 67,2
  • Николаевская область - 95,0
  • Одесская - 64,5
  • Хмельницкая область - 89,1
  • Черновицкая область - 98,0

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Напомним, накануне оранжевая зона адаптивного карантина в Украине вновь расширилась и насчитывала 16 областей.

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