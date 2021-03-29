В Украине скоро запустят электронный больничный: Как он будет работать

Министерство социальной политики

Для получения такого документа нужно быть зарегистрированным в специальной электронной системе

В Украине уже скоро планируют запустить электронные больничные, однако в первое время они будут существовать вместе с бумажным вариантом. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

По его словам, такой больничный может получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения. Также должна быть доступна его история болезней и обращений к врачам.

"Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли пациент ранее к врачу, или он вчера появился в системе, и врач просто по своему желанию выписывает эти листы... Для того чтобы снизить все риски, нам было важно, что б это стало электронно", - отметил Кучер.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента. Е-кабинет интегрируют в приложение "Дія", где будет собрана вся информация о человеке.