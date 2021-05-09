В Украине семь областей остаются в оранжевой зоне карантина, - Минздрав

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Остальные регионы - неизменно "желтые"

В Украине семь регионов продолжают оставаться в оранжевой зоне карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно с ними, "оранжевыми" являются Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

Следовательно, другие регионы и столица включительно находятся в желтой зоне противоэпидемических мероприятий.

В частности, в Киеве показатель COVID-госпитализаций, по состоянию на 8 мая, составлял 30,7. Занятость коек с кислородом в городе при определенном показателе 65% составляет 34,3%.

Минздрав

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Напомним, ранее врач-инфекционист заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии, в частности: температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, а также дезориентированность в пространстве и времени.