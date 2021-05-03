В Украине семь областей остаются в красной зоне карантина, - Минздрав

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Самая сложная ситуация с госпитализациями в Сумской и Хмельницкой областях

По состоянию на 3 мая семь областей Украины соответствуют показателям красной зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Как отмечается, в желтой зоне карантина находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

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В то же время ограничения оранжевой зоны действуют в Волынской, Днепропетровской Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.

Что касается красной зоны, то в ней остаются Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, за предыдущие сутки, 2 мая, в Украине зафиксировали 2 758 новых случаев COVID-19, 154 больных скончались, госпитализированы 1591 человек, выздоровели 5 550 человек.