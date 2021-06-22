В Украине сегодня усилится жара, местами пройдут дожди с грозами

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Ожидается, что максимально температура воздуха днем поднимется до +36 градусов

В Украине сегодня, 22 июня, усилится жара - максимально температура воздуха днем достигнет +36 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, на западе страны прогнозируется от +28 до +32 градусов, на севере - от +30 до +33, на востоке - от +30 до +36, на юге - от +24 до +30, в центре - от +29 до +32.

При этом в южных, центральных и западных (за исключением Волынской и Ровенской) областях ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории - переменная облачность, однако без осадков.

Укргідрометцентр

В Киеве в этот день дожди не предвидятся, температура воздуха днем максимально прогреется до +32 градусов.

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Примечательно, синоптики уже объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве западных, северных и восточных областей.