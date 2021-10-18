В Украине сегодня ухудшится погода: Большинство областей накроют дожди

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Кроме этого, в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки

В Украине сегодня ухудшится погода. В некоторых регионах пройдут дожди, а в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, синоптики прогнозируют дожди во Львовской, Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Так, температура воздуха в стране составит:

на западе днем +7...+13, ночью -1...+4;

на севере днем +8...+10, ночью +2...+4;

на востоке днем +7...+13, ночью +2...+5;

на юге днем +10...+14, ночью +3...+7;

в центре днем +8...+10, ночью +3...+7.

В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9...+11, а ночью +4...+6.

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Напомним, вчера на всей территории Украины, кроме южных областей, было преимущественно без осадков. Северную часть страны накрыл туман, а температура воздуха опустилась ночью до -1 градуса.

Также сообщалось, что Украину ожидает резкое похолодание с заморозками. Во всех областях ухудшится погода.