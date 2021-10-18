home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине сегодня ухудшится погода: Большинство областей накроют дожди

Фото из открытых источников

Кроме этого, в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки

В Украине сегодня ухудшится погода. В некоторых регионах пройдут дожди, а в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, синоптики прогнозируют дожди во Львовской, Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Так, температура воздуха в стране составит:

  • на западе днем +7...+13, ночью -1...+4;
  • на севере днем +8...+10, ночью +2...+4;
  • на востоке днем +7...+13, ночью +2...+5;
  • на юге днем +10...+14, ночью +3...+7;
  • в центре днем +8...+10, ночью +3...+7.

В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9...+11, а ночью +4...+6.

Новости по теме: Ухудшение погодных условий: Какие области Украины накроет туман

Напомним, вчера на всей территории Украины, кроме южных областей, было преимущественно без осадков. Северную часть страны накрыл туман, а температура воздуха опустилась ночью до -1 градуса.

Также сообщалось, что Украину ожидает резкое похолодание с заморозками. Во всех областях ухудшится погода.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Молдова объявила режим повышенной готовности из-за кризиса в газовом секторе Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба В Молдове официально вводят феминитивы для профессий Молдованину на 3 года запретили въезд в Украину за георгиевскую ленту на авто

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект