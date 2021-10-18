В Украине сегодня ухудшится погода: Большинство областей накроют дожди
Кроме этого, в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки
В Украине сегодня ухудшится погода. В некоторых регионах пройдут дожди, а в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Как отмечается, синоптики прогнозируют дожди во Львовской, Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
Так, температура воздуха в стране составит:
- на западе днем +7...+13, ночью -1...+4;
- на севере днем +8...+10, ночью +2...+4;
- на востоке днем +7...+13, ночью +2...+5;
- на юге днем +10...+14, ночью +3...+7;
- в центре днем +8...+10, ночью +3...+7.
В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9...+11, а ночью +4...+6.
Напомним, вчера на всей территории Украины, кроме южных областей, было преимущественно без осадков. Северную часть страны накрыл туман, а температура воздуха опустилась ночью до -1 градуса.
Также сообщалось, что Украину ожидает резкое похолодание с заморозками. Во всех областях ухудшится погода.