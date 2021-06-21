В Украине сегодня преимущественно без осадков, температура воздуха днем до +34

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Исключение составят насколько западных регионов

В Украине сегодня, 21 июня, ожидается преимущественно переменно облачная погода и без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там прогнозируются дожди.

Температура воздуха днем на западе составит от +26 до +31 градусов, на севере и в центре - от +29 до +32, на востоке - от +32 до +34, на юге - от +27 до +32.

В Киеве облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +32 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.