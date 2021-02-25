В Украине сегодня празднуют 150-летие со дня рождения Леси Украинки

В честь годовщины было присужден ряд премий за литературно-художественные произведения, а также выпущено тизер-трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"

В Украине 25 февраля празднуют 150-летие со дня рождения украинской поэтессы, драматурга и общественного деятеля Леси Украинки. В честь годовщины был присужден ряд премий за произведения для детей и юношества, а также выпущен тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Об этом сообщают Министерство культуры и информационной политики и FILM.UA Group.

"Правительство присудило премии Кабинета Министров имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества. Соответствующее постановление было принято на заседании 24 февраля", - отметили в Минкульте.

Премия была введена в 2007 году. С тех пор ее ежегодно присуждают ко дню рождения Леси Украинки победителям в четырех номинациях. Размер премии составляет 20 тысяч гривен.

В частности, в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" премия присуждена писательнице Мирославе Замойской за книжную серию "Волшебные существа украинского мифа. Духи природы", "Волшебные существа украинского мифа. Домашние духи", "Волшебные существа украинского мифа. Духи-вредители".

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" победила художница-иллюстратор Екатерина Рейда за художественное оформление перевода Александра Виженка "Басни Эзопа".

Также в номинации "Театральные спектакли для детей и юношества" награду присудили творческому коллективу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко за создание театрального спектакля "Снежная королева".

В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" победу одержал актер и телеведущий Александр Власюк за сценарий фильма "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое".

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Кроме того, ко дню рождения поэтессы Студия Animagrad (FILM.UA Group) выпустила тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".

Сценарий ленты "Мавка. Лесная песня" был основан на сюжете драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Для воспроизведения пластики и движений главной героини команда мультфильма пригласила профессиональную балерину Екатерину Кухар. Артистка на съемочной площадке воспроизводила действия героини, а каждое ее движение аниматоры отобразили на экране в образе Мавки.

Над музыкой работали этно-группа ДахаБраха и фольклорный мультиинструменталист Максим Бережнюк.

Релиз мульфильма состоится в 2022 году.

Напомним, ранее ко дню рождения Леси Украинки команда фильма, которая снимает ленту об известной поэтессе, презентовала тизер байопика под рабочим названием "Леся Украинка. Опушка". В сюжете отражен один из самых драматичных этапов в судьбе поэтессы – время, которое она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни.