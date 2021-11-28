В Украине сегодня ожидается теплая дождливая погода: Синоптики дали прогноз

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Осадки будут преобладать в западных областях и на юго-востоке страны

В Украине сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду с плюсовой температурой воздуха. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, осадки ожидаются в западных областях и на юго-востоке страны. На Юге, Востоке и местами в Центре столбики термометра покажут +9°...+14°, на севере и западе +6°...+9°.

При этом, в западных регионах будет преобладать мокрая погода. Так, пройдут небольшие дожди и ливни при температуре +6°...+9°.

А на Севере сегодня будет прохладнее всего. Максимальная температура составит +6°...+7°. В Сумской области будет пасмурно, на остальной территории - облачно с прояснениями.

Также в центральных областях сегодня синоптики прогнозируют +9°...+11°, пасмурно. В Кировоградской и Днепропетровской областях - дожди, на остальной территории - преимущественно сухо.

Однако, заметно потеплеет сегодня на востоке. Здесь столбики термометров взлетят до +10°...+13°, без осадков, однако пасмурно, сплошная облачность.

В то же время, южан сегодня порадует самая теплая и мокрая погода. В частности дожди и пасмурная погода ожидаются во всех областях, а температура составит +12°...+14°.

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Напомним, что сегодня в Киеве ухудшились погодные условия. Синоптики предупреждали о тумане, видимость 200-500 м. I уровень опасности.