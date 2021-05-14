В Украине сегодня местами грозы и дожди: Прогноз погоды

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Самой высокой температура воздуха будет на востоке страны – +27 градусов

Сегодня, 14 мая, по всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, а местами и грозы. Только в северных, восточных и одном центральном регионе будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно их данным, на севере страны столбик термометра поднимется от 19 до 22 градусов с отметкой "+", а на юге – от +19 до +26 градусов.

На западе Украины прогнозируется несколько более прохладная погода – 16-18 градусов тепла, а на восток придет настоящее лето: 24-27 градусов тепла.

Температура воздуха будет достигать +18...+25 градусов в центральных регионах. В Киеве обещают хоть дождливую, однако теплую погоду – 19-21 градус с отметкой "+".

Укргідрометцентр

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.