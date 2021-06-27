В Украине сделали еще более 43 тыс. прививок от COVID-19

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

За весь период проведено 2 466 135 прививок

За минувшие сутки, 26 июня, прививки от коронавируса COVID-19 получили 43 660 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, одну дозу получили 22 328 человек, полностью иммунизированные - 21 332 человека.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 572 298 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Как отмечается, по состоянию на 26 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.

Новости по теме: Минздрав обнародовал список вакцин, которые являются безопасными для беременных

Напомним, за сутки 26 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 28, медработников – 6).