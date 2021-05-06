В Украине с сегодняшнего дня начинается регистрация на дополнительную сессию ВНО

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Она продлится до 18 мая

В Украине с 6 по 18 мая продлится регистрация на дополнительную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Как отмечается, право на прохождение тестирования во время дополнительной сессии имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживающих (находящихся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрировались для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только из учебных предметов, по которым им будут засчитаны результаты внешнего независимого оценивания как оценки за государственную итоговую аттестацию).

Так что для регистрации стоит правильно выбрать категорию, далее создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на вебсайте УЦОКО в рубрике "ВНО/ГИА". Последним шагом является подготовка комплекта регистрационных документов и подача его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправки его к соответствующего регионального центра оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплект регистрационных документов должен содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заявление для участия в дополнительной сессии (формируется автоматически одновременно с регистрационной карточкой);

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинский вывод о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации на иностранном языке).

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Напомним, ранее стало известно, что нынешняя дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля.