В Украине с ноября запускают портал о всех недропользователей, - СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов Цензор.нет

Каждый украинец сможет ознакомиться с данными о владельцах лицензий и разрешений

С 1 ноября в Украине заработает публичный портал, который будет содержать исчерпывающую информацию о владельцах всех 3 044 лицензий и разрешений на разработку недр. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, каждый украинец сможет ознакомиться с данными о владельцах лицензий и разрешений, выданных в нашей стране, и об участках, где они должны работать, - на общегосударственном уровне и в разрезе каждой общины.

“Можно будет найти информацию обо всех компаниях — с кем и как они аффилированы, сколько платят налогов, когда и каким образом у них оформлены земельные участки, если они получали те разрешения, и чем занимаются сейчас на отведенных участках”, - уточнил Данилов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Среди компаний "Надра вест групп", "Надра прайд", "Эко газ альянс".