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В Украине с мая нарушителей самоизоляции будут контролировать несколько ведомств

Фото из открытых источников

Соответствующее распоряжение подготовило правительство

В Украине с мая Министерство Здравоохранения, Национальная полиция и Министерство цифровой информации начнут обмениваться данными по нарушителям самоизоляции. Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Согласно документу, соответствующие ведомства должны завершить налаживание обмена данными в отношении лиц, которые нарушают условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома" до мая 2021 года. 

Также стало известно, что Минцифры и Центру общественного здоровья поручено до июня усовершенствовать обмен информацией в отношении лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).

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Напомним, по словам главы МОЗ Максима Степанова, в Украине через 3-4 недели после Пасхи ожидается увеличение количества COVID-больных

 

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