В Украине с 1 ноября изменятся правила дорожного движения: Что известно

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Большинство нововведений будут касаться велосипедистов

В Украине с 1 ноября этого года вводятся новые правила дорожного движения. Об этом говорилось в постановлении Кабинета министров.

Как отмечается, одним из самых существенных изменений для водителей станет ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которое будет регулироваться шириной разметки.

В частности будет запрещаться двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2), разметки различаются между собой шириной - до 15 см и 20 см соответственно.

В то же время, многие нововведения будут касаться велосипедистов. Так, с 1 ноября вводится новое определение велосипедной дорожки и впервые вносятся понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог).

Кроме этого, будут действовать детальные правила относительно перемещений велосипедистов и указываться их права с обязанностями.

При этом, новые правила распространятся и на дорожные знаки, правила остановки и стоянки.

Также для украинцев будут действовать новые диагональные пешеходные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов.

А согласно новым правилам, изменится и понятие государственных дорог. Так, вместо трех общепринятых типов: международные, национальные и региональные, будет действовать и четвертый - территориальный.

Как сообщалось ранее, на заседании Кабинета Министров Украины внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпідопасности.