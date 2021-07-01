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В Украине заработал рынок земли: Что важно знать

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На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины

С сегодняшнего дня украинцы смогут покупать и продавать сельскохозяйственную землю, поскольку вступил в силу закон о рынке земли.

Этот документ отменил действие моратория, который с перерывами длился с 1917 года. Сейчас сельхозземля занимает более 70% территории страны.

На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки — не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года — максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.

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Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут получать банки (как предмет залога), но в течение двух лет после получения они должны продать их на земельных торгах.

Цена продажи земельных участков не может быть меньше 28 тысяч гривен за гектар. В Минэкономики рассчитывают, что средняя цена покупки земли составит 40-60 тысяч гривен за гектар.

Сейчас допуск иностранцев к рынку земли возможен только после проведения всеукраинского референдума, однако они по-прежнему могут брать землю в долгосрочную аренду.

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Ранее в Министерстве агрополитики заявили, что рынок земли в Украине не будет работать на оккупированных территориях.

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