В Украине с 1 декабря вырастут зарплаты учителей

Ответные изменения предусмотрены государственным бюджетом на 2021 год

В ведомстве подчеркнули, что ответные изменения предусмотрены государственным бюджетом на 2021 год.

"Заработная плата директора учреждения общего среднего образования вырастет с 15 742 до 17 057 грн", - говорится в сообщении.

Кроме этого, вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

директор заведения ЗСО: с 15 742 до 17 057 гривен;

молодой учитель без категории и стажа работы: с 9 015 до 9 768 гривен;

учитель II категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

учитель I категории: с 11 912 до 12 906 грн;

учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;

педагог-организатор i категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

"Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год. С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%, для этого Министерству образования и науки Украины были предусмотрены расходы из госбюджета в объеме 139,5 млрд гривен, что на 26,6 млрд гривен больше, чем в 2020 году", - напомнили в Минобразования.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения у еще примерно 10% к зарплате.