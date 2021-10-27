В Украине рекомендуют прививать детей от 12 лет: Минздрав утвердил приказ

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Так, вакцинация должна проводиться препаратом Comirnaty

Министерство здравоохранения Украины утвердило своим приказом рекомендацию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которой предлагается разрешить вакцинацию детей от 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Рекомендовать Минздраву утвердить Позицию НТГЭИ № 27-09/2021-1(официальное заявление) по рекомендации Минздрава по отдельным вопросам вакцинации против COVID-19 в Украине", - говорится в решении оперативного штаба Минздрава, которое введено в действие.

Как отмечается в официальной позиции НТГЭИ, вакцинация от COVID-19 детей, которые не относятся к группе риска тяжелого течения коронавируса и возникновения осложнений, что не принадлежат к группам приоритетной вакцинации, может быть проведена при условии наличия прививок, которые отвечают возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Кроме этого, НТГЭИ рекомендует, в случае возникновения дефицита вакцин против COVID-19 приоритетно обеспечить вакцинами детей в возрасте от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации и имеют высокие риски тяжелого течения коронавирусной болезни.

"Вакцинация детей от 12 лет может проводиться вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech", - говорится в рекомендациях НТГЭИ.

Однако, применение этого препарата противопоказано в случае наличия в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.

Как сообщалось ранее, руководитель отдела по вакцинации и борьбы с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам даст оценку вакцинации детей в возрасте от 6 до 11 лет препаратом Pfizer в течение 3-4 недель.

Так, в начале ноября должны появиться данные от компании Moderna по вакцинации детей.