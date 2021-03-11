В Украине развернут американскую систему прогнозирования погоды и стихийных явлений

Гидрометеорологическую систему Украины не обновляли с 70-х годов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписала протокол с компанией BARON-Critical Weather Intelligence (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, теперь в Украине появятся около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые "позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений". Также будут модернизированы гидрометеорологические посты - морские и воздушные.

Кроме этого, систему будут использовать и в военных технологиях. Через два-три года после того, как проект одобрит парламент, эта система будет развернута полностью.

Как отметил менеджер компании BARON по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян, эта система - это "основа систем автоматизированного управления развертывания войск".

По его словам, внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

Напомним, накануне в акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2.